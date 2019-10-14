Гол Тарасенко не помог "Сент-Луису" победить в Нью-Йорке

Матчем в Нью-Йорке между местными "Айлендерс" и гостями из "Сент-Луис Блюз" начался очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Гости вели в счете 2:0 до 54-й минуты и одну из шайб провел россиянин Владимир Тарасенко. Но "островитяне" вырвали победу в овертайме – 3:2.

У "блюзменов" первым отличился Шенн, а в третьем периоде Тарасенко удвоил счет. Но этого оказалось мало. Сначала хозяева Нельсон и Ли перевели игру в дополнительный тайм, а там уже на 2-й минуте Тэйвз принес "Нью-Йорк Алендерс" волевую победу.