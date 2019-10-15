В Москву вернулись российские гимнасты, с триумфом выступившие в Германии

Российская сборная по спортивной гимнастике вернулась на родину с чемпионата мира в Штутгарте. Наша команда завоевала три золотые, три серебряные и три бронзовые награды и заняла второе место в общекомандном зачете. А мужская сборная впервые в истории победила в командном многоборье.

"Золотой рейс" из немецкого Штутгарта приземлился в аэропорту Шереметьево даже раньше запланированного. В зоне прилета российскую сборную по спортивной гимнастике встречают десятки журналистов и болельщиков.

Россия – сильнейшая гимнастическая держава в мире. В Штутгарте у нас девять медалей, у США – восемь. В активе нашей сборной три золотые награды. Самая дорогая и долгожданная, конечно, в мужском командном многоборье - первая в истории России.

Лидер российской сборной Никита Нагорный в Германии стал абсолютным чемпионом мира. Чемпион прошлого года Артур Далалоян с серебром. Борьба друзей в гимнастическом зале стала украшением турнира.

И в опорном прыжке им тоже нет равных, чуть чище сработал Нагорный – третье золото в Германии. Серебро у Далалояна, к которому он добавил еще и бронзу на брусьях. Впереди у наших гимнастов отдых, но мысли уже об Олимпиаде.

В женской части турнира американская гимнастка Симона Байлз навсегда вписала свое имя в историю. 25 медалей чемпионатов – рекорд на все времена. Наши спортсменки составили американкам достойную конкуренцию в командном многоборье, у нас серебро. А лидер команды 19-летняя Ангелина Мельникова выиграла две индивидуальных бронзы в личном многоборье и вольных упражнениях. Но Москву не полетела, впереди еще один старт во Франции.

Сборная России по спортивной гимнастике на прошедшем чемпионате мира подтвердила свой высочайший класс, и на олимпиаду в Токио эта золотая команда поедет в статусе безоговорочного фаворита.