Трамп пригрозил Турции уничтожить ее экономику

Президент США Дональд Трамп считает, что поддержку сирийским курдам должны оказывать власти в Дамаске и других государствах, а не Вашингтон. Он обвинил Турцию в создании условий для военных преступлений и анонсировал введение жестких антитурецких санкций.

На прошлой неделе Турция начала военную операцию на севере Сирии против курдских формирований. Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. США и европейские страны выступили против этой операции Анкары. В российском Минобороны заявили, что Москва не обсуждала с Анкарой военную операцию в сирийском Кобани, а появившиеся на эту тему сообщения в СМИ не соответствуют действительности.

В конце прошлой недели стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском. В итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям армии Турции.

Как говорится в письменном заявлении Дональда Трампа, которое он опубликовал в Twitter, США выводят войска с северо-востока Сирии, в стране останется лишь небольшое число военнослужащих на юге, чтобы отслеживать ситуацию.

Трамп также заявил, что турецкое наступление подвергает опасности гражданские лица, угрожает безопасности в регионе и ведет к гуманитарному кризису. "К сожалению, непохоже, чтобы Турция уменьшала гуманитарные последствия своего вторжения", — отметил он.

По мнению президента США, курдов пусть защищает Сирия. "Меня устроит любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов — будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт", — написал Трамп, добавив, что в данной ситуации более важным ему кажется проблема мигрантов на южной границе Соединенных Штатов.

Кроме того, американский президент грозит Турции экономическими санкциями, вплоть до уничтожения ее экономики. Во-первых, введет их против бывших и действующих турецких официальных лиц. Во-вторых, вернет пошлины на сталь, на котором они находились до момента снижения в мае. В-третьих, прекратит переговоры по поводу торговой сделки с Турцией на сумму в 100 млрд долларов, сообщает "Интерфакс".