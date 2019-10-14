Евро-2020. Украина в меньшинстве обыграла Португалию

В Старом Свете продолжаются отборочные матчи к футбольному чемпионату Европы 2020 года. В группе "В" прошла центральная встреча: сборная Украины принимала действующих чемпионов континента и победителей Лиги наций из Португалии и выиграла со счетом 2:1. "Жовто-блакитные" квалифицировались на Евро-2020.

Хозяева поля начали матч в Киеве очень здорово, и уже на 6-й минуте Яремчук открыл счет. Гости пытались наладить контригру, но у них в обороне при этом обнаружились бреши и на 21-й минуте Ярмоленко удвоил счет.

В дальнейшем игра выровнялась, моментов было немного, а в концовке встречи хозяева остались в меньшинстве: Степаненко сыграл рукой в штрафной, получил вторую желтую карточку и заработал пенальти в свои ворота, который реализовал Криштиану Роналду. Но на большее португальцев не хватило.

В этот же вечер сборная Сербии выиграла в гостях у Литвы – 2:1. Украина лидирует в группе "В" с 19-ю очками, у Португалии 11 турнирных баллов, у Сербии – 10, у Люксембурга – 4, у Литвы – 1 очко.