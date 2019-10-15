НХЛ. Дадонов и "Флорида" победили Гусева и "Нью-Джерси"

В Нью-Джерси на Prudential Center матчем между местными "Дэвилз" и гостями из "Флорида Пантерз" продолжился игровой день в Национальной хоккейной лиге. После 21-й минуты игры хозяева вели 4:1, но "пантеры" сумели не только догнать соперника, но и вырвать победу со счетом 6:4.

При этом счет открыли гости – это сделал Юбердо уже на 1-й минуте игры. Но затем "дьяволы" забросили четыре шайбы. Отличились Холл, Братт, Бутчер и Заха. Братту ассистировал россиянин Никита Гусев.

Во второй половине встречи хоккеисты "Пантерз" бросились в погоню и она удалась. Сначала Коннолли двумя точными бросками сократил разрыв до минимума, а затем Уигар, Аччари и наш Евгений Дадонов довели матч до победы. Дадонов, к слову, записал на свой счет еще и голевой пас.