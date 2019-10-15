Россия передала трем странам мобильные клиники

В Армению, Киргизию и Таджикистан отправятся мобильные клиники из России. Торжественная церемония передачи прошла на ВДНХ.

Цель программы — оказать поддержку системам здравоохранения стран Восточной Европы и Центральной Азии. Услуги населению эти передвижные медицинские комплексы оказывают бесплатно. Всего на сегодняшний день поставлены 12 таких клиник, сообщает телеканал "Россия 24".