Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо стали обладателями Букеровской премии

Лауреатом престижной Букеровской премии в этом году снова стала канадская писательница Маргарет Этвуд, на этот раз вместе с британкой Бернардин Эваристо.

Церемония вручения премии происходит в ратуше лондонского Сити​​​ Гилдхолле, сообщает РИА Новости.

Бернадин Эваристо удостоилась премии за роман Girl, Woman, Other, Маргарет Этвуд – за роман The Testaments, который является продолжением нашумевшей книги "Рассказ служанки".

Среди конкурентов Этвуд и Эваристо был британо-индийский писатель Салман Рушди, американо-британская писательница Люси Эллман, британо-турецкая писательница Элиф Шафак и нигериец Чигози Обиома.

Маргарет Этвуд уже становилась лауреатом Букера в 2000 году.