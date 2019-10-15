Трамп подписал указ по санкциям против Турции из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ситуацией в Сирии. В список санкций попал министр обороны, бывший командующий Генштаба, министр энергетики и зампред правящей партии​​​.

В связи с ситуацией в Сирии введены санкции против минобороны и минэнерго Турции, а также глав этих ведомств, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, их цель, чтобы Турция прекратила военное наступление против северо-востока Сирии, передает РИА Новости.

На прошлой неделе Анкара начала военную операцию против курдских формирований. Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. США и европейские страны выступили против этой операции.

Как говорится в заявлении Дональда Трампа, которое он опубликовал в Twitter, США выводят войска с северо-востока Сирии, в стране останется лишь небольшое число военнослужащих на юге.

Трамп также заявил, что турецкое наступление подвергает опасности гражданские лица, угрожает безопасности в регионе и ведет к гуманитарному кризису. "К сожалению, непохоже, чтобы Турция уменьшала гуманитарные последствия своего вторжения", — отметил он.

Кроме того, американский президент грозит Турции экономическими санкциями, вплоть до уничтожения ее экономики.