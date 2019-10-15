В России начался гастрономический фестиваль "Держи Краба!"

Общероссийский фестиваль морских специалистов "Держи Краба!" пройдет в России. Две недели в 70 ресторанах от Москвы до Владивостока будут подавать свежего синего камчатского краба​​​.

Синий камчатский краб — один из немногих видов краба, промысел которого официально разрешен в этот период времени.

Фестиваль с 2017 года является ключевым гастрономическим событием региона, обязательным к посещению среди туристов из Китая, Республики Корея, Японии, передает РИА Новости.

До сих пор ценного краба контрабандой вывозят в Южную Корею и США. Кто из высокопоставленных чиновников и военных покрывает пиратов Охотского моря? Об этом вы узнаете из расследования Эдуарда Петрова.