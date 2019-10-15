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Умер космонавт Алексей Леонов 18 минут назад

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15 октября 201902:35

Алексея Леонова похоронят на военном мемориальном кладбище в Мытищах

фото ТАСС

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов будет похоронен 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Похороны пройдут в присутствии роты почетного караула, военного оркестра, с траурным салютом и под звуки государственного гимна, передает РИА Новости.

Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни.

Он станет третьим космонавтом, после Виктора Горбатко и Алексея Губарева, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах.

Со слов близких стало известно, что в последнее время после операции на ноге Алексей Леонов не выходил из госпиталей и не вставал с кровати.

 

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