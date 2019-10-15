Минюст предлагает смягчить наказания за нарушения в общепите

Министерство юстиции предложило существенно смягчить наказание коммерсантов за нарушения в сфере общепита: сократить срок приостановки деятельности предприятий-нарушителей и снизить штраф за вред здоровью граждан.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов пакет поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, сообщает "Интерфакс".

Если в нынешних условиях временно закрыть предприятие, попавшееся на нарушениях, можно максимум на 90 суток, то по новым правилам это можно сделать на десять суток и только в случае причинения вреда здоровью человека.

В пояснительной записке отмечается, что простой в 90 суток может привести к банкротству и сокращению рабочих мест, в то время как нарушения могут быть устранены за меньший срок.

Кроме того, штраф за вред здоровью граждан может быть снижен с 600 тысяч до 300 тысяч рублей, считают авторы поправок.