Мини-футбол. "Синара" остановила лидеров из "Газпрома-Югры"

В первенстве России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге во время перерыва, связанного с участием наших клубов в Лиге чемпионов, сыграны четыре матча 5-го тура. В центральных встречах "Синара" в Екатеринбурге принимала лидеров из "Газпрома-Югры" и добилась перевеса в 3 очка.

Первую встречу хозяева выиграли со счетом 2:1, а во второй была зафиксирован ничья – 3:3. В это же время команда "Новая Генерация" дважды обыграла "Динамо-Самару" – 2:1 и 5:2. В турнире продолжает лидировать "Газпром-Югра", набравший 20 очков. "Синара" – на втором месте (18 очков), далее в таблице стоят КПРФ (13), "Тюмень", "Норильский Никель" и "Новая Генерация" (по 10).