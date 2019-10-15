Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам

США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН. От этом заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам.

Во вторник ситуация с визами станет предметом обсуждения на специальном комитете с участием генерального секретаря ООН, передает "Интерфакс".

Ранее Соединенные Штаты не выдали визы ряду российских делегатов, в связи с чем работу двух комитетов Генассамблеи пришлось приостановить, а потом продолжить в ограниченном режиме.

На фоне визовой политики США Россия предложила перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Как заявил в интервью газете "Известия" заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, теперь Россия будет строже относиться к визовым запросам, с которыми обращается американская сторона, когда у нее возникает необходимость посещения Российской Федерации.

Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. По международным соглашениям Вашингтон не имеет права кого-либо не допускать в Организацию Объединенных Наций. Может максимум ограничить пребывание "нежелательных персон" только Нью-Йорком.