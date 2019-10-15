Президент Эквадора отозвал указ, приведший к массовым протестам

Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ, отменивший субсидии на бензин в стране и приведший к массовым протестам.

Протесты продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена государственных субсидий на топливо (цены на дизтопливо и бензин цены выросли более чем на 120%) и экономические реформы.

Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к столичному аэропорту, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль, сообщает РИА Новости.

11 октября президент пригласил лидеров протестующих к прямому диалогу. Конфедерация коренных национальностей республики вначале отказалась от переговоров, но после изменила свое решение.