Украсть за 30 секунд: неизвестный вынес из галереи гравюру Сальвадора Дали

Всего за полминуты из галереи Сан-Франциско неизвестный вынес гравюру "Горящий жираф" Сальвадора Дали. Ее размер 50 на 65 сантиметров.

Камеры наблюдения не запечатлели сам момент кражи, но зато на них отчетливо виден вор. Мужчина вошел в частную галерею, взял гравюру и спокойно вышел из здания.

В настоящее время сотрудники галереи выясняют, почему на специальном мольберте, к которому была прикреплена гравюра, не оказалось замка, передает РИА Новости.

Сообщается, что работа не тождественна одноименной картине Дали, написанной маслом.

Как правило, гравюры имеют несколько оттисков, соответственно пропавший экземпляр — не единственный. Цена гравюры значительно ниже, чем цена оригинальной картины, тем не менее, стоимость копии доходит до 20 тысяч долларов США.