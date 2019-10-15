В Москве покажут последний спектакль литовского режиссера Някрошюса

В Москву привезли последний спектакль литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса "Сукины дети". Он поставлен по одноименному роману Саулюса Шальтяниса, с которым режиссер много работал еще в молодости.

Писатель (и бывший министр культуры) сам переделал для спектакля Някрошюса роман о времени становления литовской письменной культуры (XVIII век), главным героем которой стал "литовский Гомер" Кристионас Донелайтис.

"Он ставил про свое детство на хуторе, про рай, про ад, а получалось про всех нас", — сказал про коллегу и земляка руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас. — Он плел свою картину, и это все повторялось, повторялось, а в повторах вдруг возникало ощущение большой любви. Может, так и надо добираться до любви? Повторять ближнему, повторять, чтобы возникало настоящее чувство…".

Спектакль "Сукины дети" был назван самой выдающейся премьерой Литвы 2018 года. В тот же год Эймунтас Някрошюс умер.

Спектакль будет показан 15 и 16 октября в Москве, на сцене Театра им. Вл. Маяковского.