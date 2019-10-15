США заставляют Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции. Таким образом Штаты пытаются заставить Турцию прекратить военную операцию в Сирии.

"Мы ввели санкции против трех турецких министров — министра обороны; министра внутренних дел и министра энергетики. Под санкции также попали и министерство обороны и министерство энергетики, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин. — Как мы говорили ранее, наша цель не разрушить турецкую экономику, а увидеть надлежащий ответ. Эти санкции будут очень серьезными для турецкой экономики, мы можем продолжать наращивать их".

Ранее Дональд Трамп грозил полностью уничтожить экономику Турции. Президент заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает ввозные пошлины на турецкую сталь.

Демократы используют сложившуюся ситуацию для политической борьбы против Трампа. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что этих санкций недостаточно для предотвращения гуманитарной катастрофы. Пелоси считает, что Трамп предал курдов и дал Турции "зеленый свет" на проведение операции.

В Белом доме с такой позицией категорически не согласны. Там утверждают, что в зоне конфликта осталось лишь несколько десятков американских военных, и они в любом случае не смогли бы остановить турецкое вторжение.

За турецкой операцией в Сирии пристально следят в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне провел телефонный разговор с американским коллегой. Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон призвал Трампа не допустить возрождения террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Затем французский лидер созвонился с президентом Турции и с главой Ирака. Обсуждали риск гуманитарной катастрофы и варианты сотрудничества. Диалог с Реджепом Тайипом Эрдоганом выявил глубокие разногласия между Парижем и Анкарой.

Тем временем Британия пересматривает все лицензии на поставку вооружения в Турцию. По данным Financial Times, Лондон собирается приостановить выдачу новых лицензий на фоне военной операции Анкары в Сирии, сообщает телеканал "Россия 24".