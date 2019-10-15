В приморском поселке Новонежино произошло обрушение многоэтажки

В Приморье выясняют, что могло стать причиной частичного обрушения многоэтажки в поселке Новонежино.

Погибла 44-летняя женщина, также пострадала девочка — у нее ушиб мягких тканей, передает "Россия 24".

По мнению специалистов, ЧП могло произойти из-за неисправного водонагревателя соседей. Следователи опрашивают очевидцев и проводят экспертизу. Завели уголовное дело. Ситуацию взял под личный контроль глава региона Олег Кожемяко.