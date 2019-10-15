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15 октября 201906:55

В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

"Небо всегда ясное". Так называется первая масштабная выставка работ Йоко Оно в Москве.

Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".

Знаменитые "Инструкции", которые на протяжении всей жизни составляла художница, занимают большую часть экспозиции. Забить гвоздь в картину или отрезать кусок одежды – такое взаимодействие предложено зрителю.

Главные темы необычного творчества Йоко Оно – роль женщины в обществе, призыв к миру, улучшение экологии.

Посетить выставку можно до 24 ноября.

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