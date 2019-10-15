Три российских вуза стали лучшими в Центральной Европе и Азии

Три российских вуза заняли первые позиции в новом рейтинге лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии, по версии британской компании QS.

Это МГУ, Санкт-Петербургский госуниверситет и Новосибирский госуниверситет, передает "Россия 24". Среди критериев: академическая репутация, трудоустройство выпускников, число научных публикаций.

Всего из ста лучших почти четверть вузов — российские. Аналитики отмечают, что университеты России очень популярны и среди иностранных студентов. Их привлекает уровень преподавателей и возможность учиться в небольших группах.