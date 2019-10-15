В Париже суд вынес приговоры по делу о попытке теракта у Нотр-Дама

В Париже суд присяжных вынес решение по делу причастных к попытке совершить теракт у собора Нотр-Дам в сентябре 2016 года.



Главного организатора заочно осудили пожизненно. Непосредственных исполнителей атаки (двух женщин) приговорили к 25 и 30 годам тюрьмы. Еще одной участнице группировки назначили срок в 20 лет.

Осенью 2016 года полиция обнаружила у собора Парижской Богоматери машину, в который были баллоны с газом. В автомобиле нашли бензин и сигареты, которыми его пытались поджечь. Участниц попытки теракта быстро вычислили по отпечаткам пальцев, сообщает телеканал "Россия 24".