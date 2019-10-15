Украинский футболист: мы не Россия – обыграли Шотландию и рассказывают, что выиграют Евро

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук поделился впечатлениями от победы над национальной командой Португалии (2:1) в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года.

"Пока тяжело поверить, но мы очень много работали, – приводит слова Яремчука Sports.ru. – Благодарю фанатов за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку".

Украина, как и Россия досрочно квалифицировалась на Евро-2020. Яремчук сообщил, что его команде нужно отнестись к этому спокойно: "Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок", – подытожил нападающий, ставший автором одного из мячей в ворота португальцев.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Впервые в истории турнира матчи Евро-2020 пройдут на 12 стадионах 12 городов в 11 государствах.