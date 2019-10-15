Задержание забивших биатлониста до смерти красноярцев сняли на видео

В Красноярске задержали предполагаемых убийц 31-летнего мужчины, которые вломились к нему в квартиру и избили до полусмерти, снимая при этом видео. На сей раз правоохранители представили кадры задержания подозреваемых.

Шумих вокруг дела поднялась после того, как возмущенные жители Красноярска назначили народный сход с требованием взять под стражу сына бывшего судьи и экс- председателя районного Совета депутатов Андрея Шилова и его приятеля Сергея Шмелева. Именно они, по версии следствия, вечером 15 сентября после телефонной ссоры вломились в квартиру к Дмитрию Сисигину и проломили ему череп. Врачи 22 дня боролись за жизнь бывшего спортсмена — мастера спорта по биатлону, но тщетно — 6 октября он скончался, не приходя в сознание.

Все это время подозреваемые оставались на свободе. Местные жители предположили, что дело пытаются замять с помощью влиятельных родственников. Вечером 14 октября подозреваемых задержали, а официальный представитель СКР Светлана Петренко подчеркнула, что "никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений".

Один из задержанных ранее был судим за мошенничество и грабеж, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Погибший Сисигин тоже был судим за хранение наркотиков.

В краевой полиции начата служебная проверка для выяснения причин, почему задержанным изначально не была избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.