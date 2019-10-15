Губернатор Приморья поручил оказать помощь пострадавшим при обрушении дома

Губернатор Приморья прибыл в Новонежино, где произошло обрушение жилого дома. Он поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшей и всем пострадавшим. В ночь на 15 октября между 4-м и 5-м этажами многоэтажного дома на улице Авиаторов произошло обрушение несущей стены. В результате происшествия погибла женщина, 19 человек эвакуировано.

В настоящее время на месте находятся около 50 спасателей и почти 20 единиц техники, работает районный штаб, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края. В клубе поселка развернули пункт временного размещения. Рассматривается еще один пункт временного размещения в Смоляниново на сто человек. Жителей 30 квартир эвакуировали, они смогут забрать вещи в сопровождении спасателей МЧС.

Кроме того, губернатор Олег Кожемяко распорядился оказать материальную и психологическую помощь пострадавшим. У погибшей Елены Грибениковой остались двое детей, им помогут с обучением. По итогам экспертной оценки, жителям, оказавшимся в зоне обрушения, выплатят компенсацию — от 10 до 50 тысяч рублей.

По факту гибели человека при обрушении в квартире дома возбуждено уголовное дело. Причины обрушения устанавливаются. По предварительной версии, в соседней квартире произошел взрыв титана.