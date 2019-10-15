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15 октября 201910:33

Участникам саммита Россия - Африка будут помогать 650 волонтеров

ГТРК "Вести Сочи"

В работе экономического форума и саммита Россия — Африка в Сочи примут участие 650 волонтеров. По требованию безопасности, всем волонтерам сделаны необходимые прививки согласно российскому календарю, сообщают "Вести Сочи".

Конкурсный отбор стартовал 15 сентября. В результате организаторы выбрали 280 участников из Краснодара и 132 из Сочи, оставшиеся 238 человек приедут из Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Армавира и Волгограда.

"Обязательным критерием отбора было владение английским языком. Также многие волонтеры продемонстрировали свое знание французского, арабского и португальского", — говорит ведущий консультант отдела программных мероприятий Минобразования Краснодарского края Станислав Айрапетов.

Напомним, международный саммит пройдет на курорте с 23 по 24 октября. В нем примет участие Владимир Путин, а также главы стран африканского континента, бизнесмены и представители международных организаций.

Текст: ГТРК "Вести Сочи"

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