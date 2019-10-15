Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, официально стал владельцем футбольного клуба "СКА Ростов-на-Дону", выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около десяти миллионов рублей личных средств. Как сообщает пресс-служба "СКА-Ростов", вслед за этим владелец пригласил в клуб специалистов, которые займутся управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами.

Василий Вакуленко стал владельцем ФК СКА Ростов-на-Дону 🔴🔵



Клуб ставит задачу возрождения славных традиций армейского футбола. Подробности в релизе: https://t.co/3l81fdOetA pic.twitter.com/1XTgYU5ilq — ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) October 15, 2019

Сообщается, что в структуру клуба вошел Сергей Городничук. Спортивным директором назначен Виктор Панченко, а руководителем новых медиа – Станислав Меркис. Новый менеджмент ростовского клуба ставит перед собой задачу возрождения славных традиций армейского футбола.