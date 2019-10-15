В "Зарядье" выступит квартет Pago Libre

28 октября в Малом зале "Зарядья" пройдет единственный концерт легендарного квартета Pago Libre — одного из лучших европейских ансамблей, играющих импровизационную музыку.

В составе интернационального коллектива – ирландец, два немца и живущий в Германии россиянин Аркадий Шилкопер, знаменитый валторнист, исполнитель на альпийском роге, диджериду, фогельгорне и еще десятке экзотических духовых инструментов.

Пианист ансамбля, ирландец Джон Вулф Бреннан называет стиль Pago Libre не импровизационным, а "компровизационным", то есть сочетающим импровизацию и композиторскую, заранее сочиненную музыку.

Критики же считают, что концерты Pago Libre – это "алхимические процессы, в которых музыка течет по линиям скрытых земных меридианов, взрывается, как вулкан и танцует на скалах опасных ритмов".

Концерт квартета Pago Libre — 28 октября в 19:00 в Малом зале "Зарядья".