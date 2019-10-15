На Военном мемориальном кладбище началось прощание с Алексеем Леоновым

В эти минуты на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах началась церемония прощания с Алексеем Леоновым.

Как сообщалось, одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе — Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни. Отдать дань памяти и уважения легендарному летчику-космонавту пришли сотни людей. Среди них действующие и бывшие космонавты, руководители российской ракетно-космической отрасли, передает "Россия 24".

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, многие российские политики выразили соболезнования родным и близким Леонова.

Также свои соболезнования выразили в NASA, многие иностранные астронавты и публичные персоны, в том числе гитарист группы Queen Брайан Мэй.

Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза, награжден орденами и медалями СССР и Российской Федерации, иностранных государств и общественных организаций, отмечен различными знаками отличия.