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15 октября 201911:28

Детские больницы перешли на усиленный режим из-за вспышки пневмонии в Канске

ГТРК "Красноярск"

Врачи сообщили о вспышке пневмонии в Канске. На данный момент уже заразились 189 детей. В связи с ростом числа заболевших одну школу закрыли на карантин. Ученики переведены на дистанционное обучение.

Также известно, что детские больницы города сейчас переведены на усиленный режим работы. Двое детей доставлены в Красноярск на вертолете санавиации.

"По моему распоряжению временно приостановлено направление хронических заболеваний, которые не нуждаются в оказании неотложной помощи. Например, плоскостопие или сколиоз. Наша задача сейчас - не пропустить серьёзный лёгочный заболевания. Ежедневно к нам на рентген приходят порядка сотни человек", — рассказал главврач Канской межрайонной детской больницы Алексей Бобрик.

О причинах роста заболеваемости расскажут в ближайшем выпуске "Вести. Красноярск".

Текст: ГТРК "Красноярск"

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