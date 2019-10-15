Тренер ФК "Барселона" прибыл в Норильск отобрать юных героев для съемок фильма

В Норильске на заснеженном поле "Заполярника" прошли необычные тренировки. Здесь тренер ФК "Барселона" Альберт Фернандес Баталья отсматривал героев для съёмки фильма о том, как можно осуществить мечту простых мальчишек, которые грезят о карьере Месси или Роналду.

Организатор съёмок Анастасия Казакова рассказала "Вестям Красноярск", по задумке фильма маленькие мальчики, даже из небольших городов, с суровым климатом, могут достичь высот в футболе. В Норильске открытый стадион, один из самых северных в мире, и это создает особую атмосферу. Альберт Баталья считает, что эти мальчишки смогут стать большими футболистами, если будут больше работать над тактикой игры. Он подметил, что русские отличаются от испанцев — они хорошо подготовлены физически, но надо подтянуть технические и, главное, тактические навыки.

Для участия в двухдневной нестандартной тренировке отобрали ребят от 13 до 16 лет. Затем игра, которая выявила команду-победителя. А вот уже победившим игрокам достался приз - поездка в Барселону на матч одноимённого футбольного клуба. Два подростка - Русал Меликов и Влад Яковлев отправятся на матч вместе с родителями. Поездка состоится до конца года.