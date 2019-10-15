Стало известно, зачем американский эсминец пришел в Черное море

Эсминец ВМФ США USS Porter, который зашел в порт Одессы, примет участие в тренировке Passex. Как уточняют в Министерстве обороны Украины, это уже седьмой визит боевого корабля в регион в 2019 году.



Заход USS Porter в Черное море – это плановое мероприятие, которое демонстрирует поддержку Соединенными Штатами свободы судоходства, добавили военные.

Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря 12 октября. Его сразу же взяли под контроль сторожевик "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".