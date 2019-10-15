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15 октября 201912:15

Гендиректор "Спартака" Цорн: у меня к Тедеско исключительное доверие

spartak.com

Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн прокомментировал назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско на должность главного тренера "красно-белых".

"Нового главного тренера мы обсуждали на совете директоров, с акционером клуба, – приводит слова Цорна пресс-служба "Спартака". – Доменико был нашим первым выбором. У меня к нему исключительное доверие.

Задачи? Рано говорить о каких-то целях и задачах: тренер только принял команду. Для начала ему нужно познакомиться с командой и потенциалом игроков. Не хочется сейчас афишировать какие-то цели, потому что нужно снять давление с тренерского штаба и с наших игроков", – подытожил Цорн.

Тедеско сменил Сергея Кузнецова, который последние две недели исполнял обязанности главного тренера "Спартака" после отставки Олега Кононова, под руководством которого "красно-белые" одержали 16 побед, потерпели 14 поражений и шесть раз сыграли вничью.

Напомним, "Спартак" после 11 туров российской премьер-лиги с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России московский клуб в субботу, 19 октября, на поле домашней "Открытие Арены" сыграет с казанским "Рубином".

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