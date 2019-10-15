Треть России работает на "теневом" рынке

Согласно результатам исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), около 25 миллионов жителей России (32,5%) в той или иной форме причастны к "теневому" рынку труда, передает ТАСС.

При этом авторы исследования отмечают, что наметился тренд выхода из "тени".

"Теневая" занятость в России сократилась за счет официально оформленных и неоформленных подработок. Если в 2017 г. 45,3% занятого населения признались социологам, что подрабатывают, то в 2019 г. об этом заявили только 27,6%", — отмечают эксперты.

По данным опроса, в котором приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, работодатели и заказчики все больше склоняются в сторону официально оформляемой дополнительной занятости.

Так, в 2017 году 59,7% подрабатывающих поделились с социологами, что не оформляли свои подработки. В 2019 году такой ответ дали только 50,7%. Иссдователи подчеркнули, что снижение на 9% не стоит рассматривать как статистическая погрешность. Это свидетельствует лишь об определенных тенденциях на рынке.