Родные Заворотнюк подтвердили ее болезнь, но призвали не верить вбросам

Вокруг состояния Анастасии Заворотнюк в последнее время появляется немало спекуляций: некоторые СМИ распространяют информацию о том, что она или уже впала в кому, или же медики этого опасаются.

Кроме того, сообщалось, что 48-летнюю актрису из-за якобы отсутствия прогресса в лечении рака головного мозга направили в реабилитационный центр.

При этом родные Анастасии хранят молчание, что порождает все новые слухи о ее состоянии. Лишь несколько дней назад они напомнили о праве артиста на частную жизнь, поблагодарили за помощь некоторых коллег и опровергли самые страшные сообщения, которые давали некоторые СМИ.

Днем 15 октября родные Заворотнюк были вынуждены выступить с опровержением – по крайней мере, того, что актриса якобы находится в коме.

При этом они подтвердили, что Анастасия, действительно, проходит лечение, но отметили разницу между реабилитационными центрами — учреждениями, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья, и хосписами, которые занимаются паллиативной помощью.

Кроме того, желающим узнать больше о состоянии актрисы любой ценой родные ответили словами, что "никогда и ни за какой гонорар спокойствием и благополучием Анастасии никто не торгует и торговать не будет".

При этом они заверяют, что Анастасия "окружена абсолютной любовью, и единственная цель близких — чтобы ей было хорошо", пишетStarHit.

Косвенное подтверждение от родственников о заболевании Заворотнюк содержится и в комментарии, который появился в "Инстаграме" в поддержку актрисы и затем был размещен в Stories ее закрытого официального аккаунта.

В тексте говорится о том, что "Анастасия действительно проходит курс лечения", но она "не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", а кроме того, "не впадала в состояние измененного сознания, паралича или полной атрофии мышцы".