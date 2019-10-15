Даниил Медведев может сняться с Кубка Кремля из-за усталости

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев прибыл в Москву, где проходит турнир Кубок Кремля. Российский теннисист не исключил того, что может сняться с турнира из-за усталости.

"На самом деле, я должен посмотреть, как буду себя чувствовать, – приводит слова Медведева ТАСС. – Я, конечно, собирался играть, но тяжело. После Шанхая разница во времени, перелет, и никто не знал, что я снова выйду в финал и выиграю "Мастерс". Решение, играть или нет, приму во вторник", – сообщил теннисист.

Напомним, Медведев в Шанхае выиграл четвертый титул в текущем сезоне. Более того, после проигрыша в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю, Даниил не проиграл ни одного сета в девяти матчах. В настоящее время россиянин занимает четвертое место в мировом рейтинге.