Водитель Land Cruiser отказался уступить дорогу спешащей в больницу скорой

Владельцу дорогостоящего внедорожника из Владивостока может грозить пятитысячный штраф или лишение прав на срок до года за отказ пропустить карету скорой помощи. Упорного водителя сняли на видео.

Эти кадры были сделаны днем 14 октября на Алеутской улице. Движение было плотным, но у владельца Toyota Land Cruiser Prado, как можно судить по кадрам, была возможность съехать вправо и уступить проезд реанимобилю со включенными проблесковыми маячками и сиреной. Он этого не сделал, продолжив движение перед служебным автомобилем.

26 июля вступил в силу закон, ужесточивший наказание для водителей, блокирующих проезд машин скорой помощи. Теперь их ждет штраф вплоть до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до года. В случае смерти пациента предусмотрено лишение свободы на срок до четырёх лет.