Сотрудники ФСБ задержали на Дону браконьеров с уловом на 2,5 миллиона рублей

Четверо браконьеров с крупным уловом задержаны в Ростовской области. Спецперация проведена сотрудниками донского управления ФСБ России неподалеку от Азовского моря. Известно, что при задержании злоумышленники пытались уйти от пограничников на лодке, однако скрыться не получилось, передает ГТРК "Дон-ТР".

В итоге правоохранители изъяли у нарушителей незаконно добытую рыбу частиковых пород и рыболовные орудия. Примерная стоимость улова, по оценке стражей порядка, составила более 2,5 миллионов рублей. В настоящий момент по факту инцидента СК возбудил административные дела.