Нетрезвый водитель снес посетителей кафе в Марокко. Видео

В минувшее воскресенье, 13 октября, нетрезвый водитель учинил погром в кафе, расположенном в Марракеше. Впечатляющий инцидент запечатлела камера наблюдения.

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части.

Не снижая скорости, машина влетела на территорию заведения общепита, существенно уменьшив количество посетителей и проредив интерьер.

По счастливой случайности, обошлось без погибших. Четверо пострадавших, получивших травмы, не угрожающие жизни, были госпитализированы.