Глава МИД Украины: повышения зарплат и пенсий не будет, если продолжать войну

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко после участия в слушаниях Комитета Европарламента по иностранным делам дал в Брюсселе пресс-конференцию, на которой заявил, что украинцам не видать повышения пенсий и зарплат, если они намерены воевать.

По словам украинского дипломата, политикам и народным депутатам нужно быть честными перед собой и своим народом.

"Украинская армия не способна восстановить суверенитет и независимость", — заявил глава МИД Украины и добавил, что "если власти продолжат делать ставку на оборону на укрепление армии, рассматривая только военный путь обороны своих территорий, то для этого нужны соответствующие финансовые вливания, которые, кроме как из бюджета, больше брать неоткуда".

Как отмечает Пристайко, если украинцы к этому готовы, тогда мирные переговоры и процессы, которые власть инициируют на Донбассе, можно сворачивать, передает "Россия 24".