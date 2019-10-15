Полиция Чебоксар несколько часов преследовала заблудившегося медведя. Видео

Первые сообщения о медведе, разгуливающим по улицам Чебоксар, полицейские получили еще в понедельник, 14 октября. Животное попадалось на глаза очевидцам то в одной точке города, то в другой, его местоположение удалось установить лишь к на следующий день.

Утром, 15 октября, около половины седьмого, медведь был замечен на территории недостроенного спортивно-оздоровительного комплекса. Полицейские выехали на место, окружили животное и, громко шумя, оттеснили его на вооруженных снотворным кинологов.

Процесс поимки заблудившегося зверя оказался долгим. Чтобы его усыпить, потребовалось несколько попаданий дротиков со снотворным — животное отчаянно сопротивлялось сну.

Поймать его, по сообщению издания Cheb Media, удалось лишь к 10 часам утра. Медведь оказался совсем молодым — по оценкам специалистов, ему полтора-два года от роду. Его погрузили в машину и увезли подальше от мест, населенных людьми, чтобы выпустить его в естественной среде обитания.