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Умер космонавт Алексей Леонов 57 минут назад

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15 октября 201914:14

Россия простилась с первым человеком в открытом космосе

Россия простилась с первым человеком в открытом космосе

На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах завершилась церемония прощания с Алексеем Леоновым.


Гроб с телом космонавта, который первым в истории человечества побывал в открытом космосе, вынесли из зала в сопровождении караула и установили на лафет.

К месту захоронения его отвезут на бронеавтомобиле "Тигр" в сопровождении почетного эскорта и под музыку военного оркестра.

Сотни людей утром 15 октября простились с легендарным космонавтом, дважды Героем Советского Союза, но церемония самих похорон по просьбе семьи Алексея Леонова, как объяснили РИА Новости в Минобороны, пройдет без присутствия прессы.

Алексей Леонов ушел из жизни 11 октября. Ему было 85 лет.

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