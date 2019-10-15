Два российских туриста попали в больницу после ДТП в Анталье

В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с туристами. Среди пострадавших есть двое граждан России, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Турции.

Авария произошла около города Кумлуджа. Пострадавшие россияне были доставлены в местную больницу в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются.