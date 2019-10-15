Хоккеисты "Амура" вырвали победу в матче с "Локомотивом"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский "Амур" на льду домашней "Платинум-Арены" обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

У победителей встречи голами отметились Владислав Ушенин и Никита Камалов, забившие на 24-й секунде и 58-й минуте соответственно, а у гостей единожды на 25-й минуте отличился Степан Санников.

"Амур" одержал третью победу в последних пяти играх и с 15 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а "Локомотив" расположился на десятой строчке на Западе, имея в активе 14 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровчане в четверг, 17 октября, примут череповецкую "Северсталь", а ярославцы в тот же день на выезде сыграют во Владивостоке с местным "Адмиралом".