Фигуристка Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в один из онкоцентров Москвы, где успешно перенесла операцию, об этом сообщила ее PR-агент Анастасия Драпеко.

"Все хорошо, Татьяна чувствует себя замечательно", – рассказал Драпеко, слова которой приводит РБК.

Врачи взяли у двукратной чемпионки мира, пятикратной чемпионки Европы образцы тканей для исследования, чтобы выяснить, доброкачественная ли это опухоль.