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15 октября 201915:35

Со сцены в кино: мюзикл "Монте-Кристо" выходит в мировой прокат

9 ноября знаменитый московский мюзикл "Монте-Кристо" выходит на большие экраны. Российские зрители первыми увидят премьеру, а через несколько дней фильм выйдет в мировой прокат.

Новейшие технологии позволили не только передать масштабность и красоту спектакля, но и показать новые ракурсы и эмоции, которые невозможно увидеть из зрительного зала. В съемках киноверсии приняли участие такие звезды как Валерия Ланская, Игорь Балалаев, Дмитрий Ермак, Лика Рулла, Александр Маракулин и многие другие.

Секрет успеха постановки кроется не только в знаменитом сюжете и завораживающей музыке Романа Игнатьева, но и в потрясающих декорациях, ярких костюмах и удивительных световых эффектах.

"В прошлом году мы представили киноверсию мюзикла "Анна Каренина". Международный прокат имел громкий успех у зрителей и вызвал широкий резонанс в мировом профессиональном сообществе. Мы уверены, что наш легендарный "Монте-Кристо" умножит любовь к российскому мюзиклу и заслуженно станет легендой не только в России, но и в мире", — рассказывают продюсеры мюзикла Владимир Тартаковский и Алексей Болонин.

Увидеть киноверсию мюзикла "Монте-Кристо" можно будет в объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино".

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