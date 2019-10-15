Александрова вышла во второй круг Кубка Кремля, обыграв за час Чепелову

Российская теннисистка, 38-я ракетка мира Екатерина Александрова на старте Кубка Кремля в Москве в двух сетах за один час переиграла представительницу Словакии Яну Чепелову со счетом 6:1, 6:4.

Александрова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти, а у Чепеловой, занимающей 155-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейка из семи.

Таким образом, Александрова вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять соотечественница Анна Калинская (102), обыгравшая Анастасию Потапову (89).