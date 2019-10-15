ЛНР: Украина должна ответить за срыв разведения войск в Донбассе

Проблема разведения войск стала главным вопросом на заседании контактной группы по урегулированию в Донбассе, открывшемся в Минске 15 октября. Об этом сообщил в эфире программы "60 минут" представитель ЛНР на этих переговорах Родион Мирошник. Республики Донбасса потребуют от Киева объяснить причины срыва достигнутых договоренностей.

"Украинская сторона ничего пока не говорит о том, что националисты мешают выполнить официальные обязательства. Для переговоров это не имеет никакого значения. Это внутренние проблемы Украины, вопрос политической воли руководства страны. Если Украина взяла на себя эти обязательства, она должна их выполнить. Члены Минской группы и представители ОБСЕ внимательно следят за ситуацией", — отметил Мирошник.

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит после срыва Киевом договоренностей об отводе войск в Золотом и Петровском, который должен был состояться на прошлой неделе.

На разведение сил сторонам конфликта отводилось три дня. Представители Донецкой и Луганской народных республик под контролем СММ ОБСЕ многократно запускали белые ракеты, сигнализировавшие о готовности к отводу войск. Но ответного шага с украинской стороны так и не последовало. Несмотря на срыв украинской стороной договоренностей, в республиках Донбасса не теряют надежды создать зоны безопасности на линии соприкосновения. И в ДНР, и в ЛНР заявили о готовности на ближайшей встрече контактной группы согласовать новую дату отвода войск.