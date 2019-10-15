Вынесен приговор изнасиловавшим и убившим многодетную мать в Псебае

Без малого 29 лет на двоих получили двое молодых людей из кубанского поселка Псебай за изнасилование и убийство многодетной матери. Такое решение вынес Краснодарский краевой суд на выездном заседании в Мостовском районе.

Потрясший всю страну случай произошел ранним утром 14 мая 2018 года у кафе "Ивушка". Трое порядком набравшихся молодых людей решили познакомиться с 40-летней Натальей Дмитриевой и ее подругой, которые в этот момент что-то отмечали в заведении, но получили отказ. Дальнейшие попытки наладить контакт успехом не увенчались, но 16-летний М. и его 20-летний приятель Савелий Никифоров не отступили. Уже на улице они жестоко избили мать пятерых детей, надругались над ней, а потом задушили и сбросили тело в канаву.

Сил дойти до дома у М. не хватило — он уснул недалеко от места преступления, где его и задержали. Спустя несколько часов оперативники пришли за Савелием. Молодые люди сначала частично сознавались в содеянном, но потом отказались от показаний.

Сегодня суд приговорил Никифорова к 19 годам строгого режима со штрафом в 20 тысяч рублей, а его младшего товарища — к 9 годам и 11 месяцам в воспитательной колонии со штрафом в 5 тысяч рублей.

Приговор вступит в законную силу через 10 дней.