УЕФА рассмотрим возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность переноса места проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 из Стамбула, об этом сообщил вице-президент организации Мишель Ува.

"Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков, – приводит слова Увы "Чемпионат.com" со ссылкой на Tuttomercatoweb. – Решения в УЕФА будет приниматься после консультаций с руководством организации и президентом".

На прошлой неделе Турция начала военную операцию на севере Сирии против курдских формирований. Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 должен состояться 30 мая 2020 года и должен пройти на поле Олимпийского стадиона в Стамбуле.