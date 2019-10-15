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15 октября 201919:37

Александр Дрозденко проверил новую экотропу в Линдуловской роще

ГТРК "Санкт-Петербург"

В Ленинградской области в 2020 году появится новое привлекательное место для приверженцев экотуризма. В расположенной на территории Выборгского района Линдуловской роще создадут экспериментальный волонтерский лагерь — первый в своем роде. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Одним из первых экотропу, проложенную в ботаническом заказнике, опробовал губернатор Ленинградской области. По словам Александра Дрозденко, предстоит еще проделать большой объем работ. В том числе добровольцы будут заниматься расчисткой леса и обустройством троп для туристов.

Государственный природный заказник находится на берегу реки Линдуловки, на расстоянии почти четырех километров от железнодорожной станции Рощино. На его территории соблюдается заповедный режим. Роща является объектом наследия ЮНЕСКО. Как гласит предание, Петр Первый искал место, подходящее для разведения и выращивания корабельного леса. И выбрал в итоге территорию рядом с Линдоловкой.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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